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氣球風波｜外交部：美方氣球去年曾非法飛越新疆、西藏

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  • 2023年02月15日
氣球風波｜外交部：美方氣球去年曾非法飛越新疆、西藏
【有線新聞】外交部指美方氣球去年5月起，未經中國批准飛越新疆和西藏領空。
外交部發言人汪文斌指，美方指責中方飛艇誤入美國領空是侵犯美國主權，又如何解釋美方氣球非法飛越中國領空。他形容中方冷靜、專業處置，美方卻過度反應，應該向中方和國際解釋交代，切實反躬自省，停止抹黑攻擊中方，建議認真核查美國的氣球。中方保留權利作進一步必要反應，將依法對損害中國主權安全的美國實體，採取反制措施。
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