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八鄉劏車場起火 濃煙衝天數十人疏散
i-Cable
2023年02月15日
【有線新聞】八鄉有劏車場起火，無人受傷。
觀眾提供片段，見到現場火勢猛烈，黑煙升上半空，消防員拖喉灌救，警方在村口拉起封鎖線。
下午四時許，警方接報橫台山羅屋村一個劏車場冒煙起火，火場面積約20米乘20米，消防派兩隊煙帽隊開兩條喉灌救，兩個多小時後將火勢撲熄，數十人要疏散，起火原因有待調查。
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