八鄉劏車場起火　濃煙衝天數十人疏散

【有線新聞】八鄉有劏車場起火，無人受傷。

觀眾提供片段，見到現場火勢猛烈，黑煙升上半空，消防員拖喉灌救，警方在村口拉起封鎖線。

下午四時許，警方接報橫台山羅屋村一個劏車場冒煙起火，火場面積約20米乘20米，消防派兩隊煙帽隊開兩條喉灌救，兩個多小時後將火勢撲熄，數十人要疏散，起火原因有待調查。