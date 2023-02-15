麥美娟明赴新加坡交流青年工作　率青年大使拜訪中國大使館

【有線新聞】民政及青年事務局局長麥美娟周四啟程訪問新加坡。

麥美娟將拜會當地的文化、社區及青年部，並到訪人民協會、社區發展理事會等，了解當地青年服務、社區聯繫和地區建設的工作和經驗，亦會帶領正在新加坡交流的香港青年大使拜訪當地中國大使館和出席其他青年交流活動。她周日返港。