政府公布「引進重點企業諮詢委員會」名單　冀兩年內吸逾千企業來港

【有線新聞】政府公布「引進重點企業諮詢委員會」委員名單。

委員會主席是財政司司長陳茂波，官方委員包括副司長黃偉綸、商經局局長丘應樺等6名局長，以及金管局總裁余偉文。11名非官方委員包括科技園主席查毅超、貿發局主席林建岳、馮氏集團主席馮國經、滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建、中銀香港副董事長兼總裁孫煜、羅兵咸永道亞太及大中華區主席趙柏基，任期兩年，政府原先公布招商局集團董事長繆建民都是委員，其後刪去，解釋是手民之誤。

政府目標在2023至25年吸引最少1130間企業，來港開展或擴充業務。