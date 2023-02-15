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油麻地母嬰健康院塌鐵閘壓死女保安 勞工處向死者僱主等提五項檢控
i-Cable
2023年02月15日
【有線新聞】油麻地母嬰健康院去年塌鐵閘壓死女保安，勞工處向死者僱主等提出5項檢控。
去年8月15日，一名女保安員被母嬰健康院倒下的鐵閘壓住，多處受傷，送院不治。勞工處完成調查，向處所佔用人及僱主共提出5項涉及職業安全及健康法例的檢控，處方說絕不容忍違法行為，定必嚴厲執法，保障僱員的職安健。
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