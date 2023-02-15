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荃灣私家車疑失控剷上山坡 七人受傷送院
i-Cable
2023年02月15日
【有線新聞】荃灣有私家車撞向山坡，7人受傷。
私家車剷上路邊山坡，多輛救護車到場治理傷者。
晚上約8時半，一輛私家車沿荃錦公路落斜往荃灣，駛到近曹公潭懷疑失控，剷上左邊山坡，7名男子受傷送院。
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