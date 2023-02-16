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西環男子遭三刀漢襲擊受傷送院　兇徒登接應私家車逃去

  • i-Cable
  • 2023年02月16日
【有線新聞】西環一名男子被人持刀襲擊，受傷送院。
警員封鎖現場調查，昨晚11時許，一名31歲男子在山道近保德街被3名男子持刀襲擊，兇徒傷人後乘坐一輛接應私家車逃去。事主手腳及背部受傷，由救護車送院治理，案件列作傷人處理。
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