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筲箕灣東大街住宅火兩人不適送院　拖板短路肇禍

  • i-Cable
  • 2023年02月16日
【有線新聞】筲箕灣有住宅起火，兩人受傷送院。
從網上片段見到現場火光熊熊，火舌由單位冒出，濃煙不斷湧出，部分住客在平台等候救援。昨晚11時許，筲箕灣東大街東泰大廈一個單位起火，消防到場派出一隊煙帽隊，開動一條喉灌救，約一小時將火救熄。期間一名70歲男住客手部燒傷，另有一名72歲女子吸入濃煙不適，須戴上防煙頭罩由消防背落樓，兩人由救護車送院治理。消防調查後相信拖板短路引致火警。
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