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全面通關｜香園圍停車場爆滿　議員批政府參考落馬洲規劃不理想

  • i-Cable
  • 2023年02月16日
【有線新聞】香園圍口岸通關至今，公眾停車場經常爆滿。有議員批評政府規劃口岸時，以落馬洲使用量作估算做法不理想。
新界北（香港新方向）張欣宇：「他們當時做法是參考落馬洲皇崗，說落馬洲通關容量大約是香園圍三倍，當時落馬洲有1,000個（車位），這裏設有400個（車位）就差不多。現在回看這個規劃方法都不是太理想，第一、其實你不可以直接將皇崗與香園圍比較，雖然香園圍過關非常方便，下車走數分鐘便可以過關；落馬洲下車後，還要接駁其他皇巴，是不同的情況。另一方面，香園圍與皇崗口岸通關數量初期已經是持平，當時估算都有些問題。」
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