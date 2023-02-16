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有線停播收費電視 消委會暫接一宗投訴 關注退款安排
i-Cable
2023年02月16日
【有線新聞】有線電視收費頻道六月起停播，消委會暫時接獲一宗投訴；又相信60多萬訂戶牽涉不同版本合約，會關注退款安排。
消委會總幹事黃鳳嫺：「總共4宗，2宗屬於查詢、2宗屬於投訴，但是有一宗跟今次終止收費電視服務並不相關，正等待另一宗更多細節。因為有線電視亦有宣布3月7日起陸續跟訂戶聯絡，65歲以上人士更加會主動聯絡，我們正密切監測情況，如現階段已發現問題或細節並未向消費者清楚交代，我們會主動告訴消費者並尋求答案。」
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