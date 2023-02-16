申訴專員揭食環對阻街巡查多執法少　八成個案屬重犯　倡設累進罰款

【有線新聞】申訴專員公署主動調查阻街執法，涉及食環署、地政署及路政署等，當中食環署執法不嚴，而被檢控的阻街者近八成重犯，反映罰款阻嚇力不足。

店舖阻街或雜物堆放，行人路狹窄得難以通行。申訴專員公署主動調查反映食環署執法不嚴，審視過四個「阻街黑點」。當中深水埗順寧道及醫局街巡得多、告得少，平均每日巡四次，但發出的定額罰款通知書平均每日得0.1及0.3張，換句話說十日才發一張告票，而針對這區的投訴四年間飊升兩倍多。相反另一黑點旺角花墟，檢控較深水埗高接近七倍。

調查同時發現，2018至2021年發出的定額罰款通知書有八成以上是重犯，單是2021年重犯個案達13,200多宗，涉及1,760人，即每名重犯者重複違規7.5次。申訴專員趙慧賢：「其實很多違規者重犯，但現在定額罰款在食環署政策，不會因應重犯者違規情況，例如範圍和時間，增加多少定額罰款，不會有效令嚴重違規和持續違規的人得到應有懲罰和阻嚇性。」

公署又指若以阻街條文檢控，最高罰款是5,000元，但目前平均只罰1,000元，較定額罰款通知書1,500元還要低，未能發揮阻嚇作用，歡迎政府計劃大幅提高罰款額，並建議研究引入累進式罰款機制。