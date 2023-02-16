內地企業三千人來港　由過夜變一日遊　崔定邦解釋：籌備時間短、旅遊巴司機不足

【有線新聞】一間內地企業三千名員工及投資者，下午到香港出席年度會議。旅遊業人士說由於籌備時間短，加上旅遊巴司機不足，企業安排與會者留宿深圳，而非以旅行團形式來港。

這間在香港上市的內地企業員工、投資者早上經深圳灣口岸抵港，登上直通巴開始香港一日遊，下午出席公司年度獎勵會議，欣賞明星及歌手表演。

龔女士：「太爽了，我們在深圳就想早點來香港，參加『元宇宙大會』，到會展中心就吃好、喝好、大家休息好，下午準備迎接國際大會，有60%的人還是（今晚）回內地，大家都說等下次專程來玩。」

他就說會留兩天，陸先生：「參加一個活動，晚上跟朋友在香港相聚，主要去購物、買點東西，買完就回深圳，因為開關很方便，想再來下星期就可以再來。」

據了解，該企業及負責招待的旅行社原本打算安排3,000人在香港觀光幾天，不用即日來回。旅遊業界說上星期一全面通關才可以復辦旅行團，籌備時間短，加上旅遊巴司機不足，唯有安排部分人在深圳留宿再來港。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦：「決定用簡單做法，單單舉辦一個表演活動，也有些客人選擇繼續停留在香港今晚繼續消費、繼續活動，是否即時離開了導致香港有損失？我覺得不是，在香港上市的內地企業，對香港投下信心一票。」

崔定邦又說，很多旅遊巴疫情期間長時間停泊，現時每部需要10至20萬元大維修才能接客，令業界很難招待大型旅行團。