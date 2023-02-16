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英超｜阿仙奴連續三場失分 1比3不敵曼城失榜首 阿迪達：會重新振作
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2023年02月16日
【有線新聞】英格蘭超級足球聯賽，曼城作客贏阿仙奴3比1，搶走對方的榜首位置。
爭取衛冕的曼城，領隊哥迪奧拿形容得到重要的勝利，尾段入第三球的挪威中鋒夏蘭特發揮很大作用，先開紀錄的迪布尼以及替曼城下半場再領先的基利殊亦功不可沒。
兩隊目前同得51分，但曼城多踢一場。而一度靠沙卡的12碼半場追成平手的阿仙奴，聯賽連續三場失分，領隊阿迪達對戰果失望，但相信球員會重新振作。
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