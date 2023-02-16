初選案｜區諾軒：否決財預案字眼協調會沒共識　認被捕後有人展示趙家賢ＷhatsApp紀錄

【有線新聞】民主派初選案，16人否認串謀顛覆國家政權罪第九日的審訊，認罪被告區諾軒繼續作供。他說新界東協調會議最終未能就「積極」否決預算案抑或「會」否決預算案的字眼達成共識。又指被捕後協助警方調查期間，曾有人展示趙家賢的WhatsApp紀錄。

區諾軒第四日以控方證人身份作供，繼續講述初選前新界東的協調會議。他說被告鄒家成質疑戴耀廷提議「積極運用基本法權力否決財政預算案」，為何用「積極」而非「會」的字眼，與會者最終沒有共識。

他說不知道之後有沒有再開會，與會者有WhatsApp群組，「要翻看趙家賢手機」才知道有沒有紀錄。法官李運騰問為何要看趙家賢的電話，區諾軒說在前年9月收到趙家賢的WhatsApp紀錄，重看當時的對話。李運騰追問他被捕後是否有人向他展示趙家賢的對話紀錄，區諾軒確認，指當時正協助警方調查，而他自己的電話紀錄在被捕前已刪除。

區諾軒作供又提到被告李予信、岑敖暉、王百羽等有出席超級區議會的協調會議。戴耀廷在會議上沒有提及否決預算案，因為當時其他區已完成協調會議，他形容大局已定，會議只集中說超區目標五席贏三席。李運騰問大局已定，是否指其他區已達成共識？有甚麼共識？區諾軒說各區有共識舉辦初選及論壇，定出勝選議席的目標及以「靈童制」作為替補機制，即勝出初選的人一旦被取消立法會參選資格，可指定替補人選參選。