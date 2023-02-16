教育局批出天水圍土地　建非牟利私校辦內地課程

【有線新聞】教育局批出天水圍一幅土地，興建一間非牟利私立學校開辦內地課程。

學校將會由耀中耀華教育網絡有限公司營運，預計最快2026至2027學年啟用，提供12年中小學內地課程，合共提供約900個學額，主要取錄非本地學生。

教育局說，隨着大灣區發展蓬勃，預期在香港的內地家庭對內地課程學額需求會增加，開辦內地課程的學校可適時回應需要。