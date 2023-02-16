籃球之神｜米高佐敦60歲生日千萬美元「Make-A-Wish」　圓夢行動獲讚　職業生涯收入原來沒破億？

【有線新聞】現今體壇薪金水漲船高，而有「籃球之神」之稱NBA名宿米高佐敦職業生涯雖然賺不夠一億美元，但靠個人品牌、房產等投資有道下，向來花錢都會不手軟。除了買起籃球隊自己當老闆外，米高佐敦最近慶祝60歲生日，公開宣布一項「圓夢行動」，就是花一千萬美元支持「Make-A-Wish」慈善基金，幫助重症病童圓夢，不但打破該基金會單筆捐贈紀錄，更明言拋磚引玉，希望公眾也多多益善。

2.17正日募捐 為絕症童「帶來驚喜」

據哥倫比亞廣播公司報道，米高佐敦於生日前已先捐贈一千萬美元，並號召公眾在2月17日「正日」向「Make-A-Wish」捐款來為他「慶祝」。據基金會方面表示，是次募捐活動會為被診斷患有絕症的兒童「帶來驚喜或願望」，例如親眼見到米高佐敦等名人，又或者去迪斯尼樂園等經歷。

「讓每個孩子都能體驗願望成真的奇妙時刻，對我來說就是最棒的生日禮物。」米高佐敦自1989年起便每年固定資助該基金會數百萬美元，同時已為上百計兒童「實現願望」，2008年更出任基金會「首席圓夢大使」，「看到他們在人生如此艱難的階段展現堅強與韌性，真的很啟發人心。」

賣球鞋一年收入超過15年職業生涯

據了解，米高佐敦15年職業生涯收入為9,400萬美元(約7.28億港元)，但他退休後的品牌價值卻持續增加，2015年美國公共廣播電視公司就曾報道，他單靠賣球鞋就一年賺了1億美元，成為當時年收入高的退休運動員，而他1984年與Nike的合約也只是50萬美元。他的身家在2020年達到21億美元新高，雖然在疫情期間縮水，但也是與現役球星勒邦占士、高爾夫球傳奇活士成為「唯三」總收入突破10億美元的運動員。