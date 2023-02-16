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公屋輪候｜平均輪候時間5.5年　較上季微跌0.1年

  • i-Cable
  • 2023年02月16日
【有線新聞】公屋最新平均輪候時間縮短至5.5年，比上一季輕微下降0.1年，是連續三季下跌。
去年第四季有3800名公屋申請人獲編配單位，一人長者平均輪候時間維持在3.9年。房委會指部分輪候較久的申請者在之前數季獲編配公屋，令第四季申請者輪候時間相對較短，整體平均輪候時間亦輕微縮短。
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