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嶺大西九文化區2萬呎新校園 9月啟用
i-Cable
2023年02月16日
【有線新聞】嶺南大學在西九文化區增設新校園，9月啟用。
校長鄭國漢在傳媒聚會說，嶺大租借M+大樓的兩層辦公室，面積2萬平方呎，讓主修藝術及文化的課程學生上課及舉辦小型展覽，地點鄰近西九龍高鐵站，方便本港和內地學生上課。
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