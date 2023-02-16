修例風波｜涉金鐘暴動七人判囚2年半至3年　官：沒自暴自棄酌情減刑　一人還押候判

【有線新聞】八人承認2019年9月底在金鐘參與暴動，其中七人判囚約2年半至3年，另一人還押候判，等待教導所報告。

區域法院暫委法官張志偉判刑時指案中被告站在示威者前線、佩戴防毒面具，明顯是有備而來，雖然不是領導角色，但仍起了一定的帶領作用，壯大聲勢；考慮到各被告因一念之差失去應有的判斷力，被捕後沒有自暴自棄，勇於承認過錯，酌情給予3至7個月減刑。