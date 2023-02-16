警搗「猜猜我是誰」電騙集團　涉款1.2億元　拘24人包括主腦

【有線新聞】警方搗破一個電話騙案集團，涉及金額達1.2億元，拘捕24人。

檢獲的證物包括現金、名貴手錶，警方鎖定54個可疑傀儡銀行戶口作深入調查，上周六起一連5日展開行動，破獲一個主要以「猜猜我是誰」手法犯案的詐騙集團，拘捕14男10女，包括犯罪集團主腦、骨幹成員及多名戶口持有人。

商業罪案調查科總督察黎美儀：「由第一和第二季分別100多宗上升至第三季的494宗，至第四季錄得760宗。除了冒認被害人親友外，多了騙徒開始冒認受害人的同事、上司和工作夥伴，他們會訛稱公司因有急切周轉現金問題，要求受害人轉帳至指定戶口。」