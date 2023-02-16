全政府總動員｜首演練模擬海嘯疏散　楊何蓓茵：首要測試通訊

【有線新聞】政府首次「全政府總動員」演練，模擬海嘯襲港疏散居民，動員1萬名公務員出動和戒備，行政長官李家超說對公共服務影響非常輕微，但能夠在危急關頭「四兩撥千斤」，以最小成本換最大效果。

其中300名參與演練的公務員奉召到北角社區會堂集合，他們來自水務署、路政署、機電署、房屋署、康文署、地政總署，穿上政府應急隊背心模擬香港受海嘯影響嚴重水浸，要派物資和協助撤離。行政長官李家超：「每個部門提供5%的人手，我覺得在日常我們控制到所帶來的影響，第五波疫情時大家看到傳播速度之快是海嘯式的，問題需要很短時間內立即處理好，否則問題會擴散變得更嚴重，所以要快、要早以及準。」

今次演習動員1萬人，其餘未出動的都要進入戒備狀態，政府應急隊人員：「例如有時晚上有事發生，我會否將手機調較震機、收不到通知。」李家超：「這個很現實，我以前都經常被號召的。」

負責統籌的公務員事務局說會定期演練，公務員事務局局長楊何蓓茵：「該300人員到達社區會堂，大約要三小時多一點，中間包括了午飯時間，同事會怎麼做，會先吃東西過來，還是空肚來，我們都有測試同事的做法。」

楊何蓓茵說下月會到立法會介紹演練成效和動員實施細節。