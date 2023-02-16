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本港去年底人口臨時數字約733萬人 六萬人離港 政府：非移民統計
i-Cable
2023年02月16日
【有線新聞】根據本港人口數字，去年有六萬名香港居民淨移出，政府重申這個並非移民的直接統計。
政府統計處公布去年底本港人口臨時數字有約733萬人，減少68,300人，約一半是自然減少，即計及出生及死亡減少29,500人；同時淨移出有38,800人，其中香港居民淨移出六萬人，另有21,200人持單程證來港。
政府發言人說，淨遷移涵蓋出外讀書、工作或移民，政府沒有港人移民的直接統計；香港是國際城市，人口流動性一直很高，大部分年份均錄得淨移出，而第五波疫情推高死亡人數，亦影響人才移入。
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