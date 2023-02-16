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蕭澤頤延任警務處處長兩年 政府稱方便管理層交接
i-Cable
2023年02月16日
【有線新聞】警務處處長蕭澤頤延任兩年。
蕭澤頤2021年6月上任，原本今年4月到退休年齡，政府宣布他延任至2025年4月，方便警隊管理層順利交接。
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