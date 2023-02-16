無實名登記「太空卡」下周五起停用　丘應樺：已協調電訊商加派人手協助處理

【有線新聞】電話「太空卡」下周四前要實名登記，否則不能繼續使用，商務及經濟發展局局長丘應樺指已協調電訊商及地區組織，未來一星期加派人手協助處理。

有組織在鰂魚涌擺街站宣傳電話卡實名制，前來查詢以長者為主，距離登記限期只有一星期，有長者到現在才知道。張生：「我第一次知道要登記電話卡，以前一直都不用，為甚麼要登記？程序很簡單，他幫我登記的，我自己不懂怎麼搞。」

商務及經濟發展局局長丘應樺到場呼籲市民盡快登記，政府18間指定郵局會協助市民實名登記電話卡，丘應樺由通訊事務總監梁仲賢陪同到灣仔郵政局視察，他指登記限期最後兩日即22日及23日，這些郵局會延長開放至晚上七時，當局亦已協調電訊商加派人手應付需求。丘應樺：「其實有很多太空卡用完後可能已沒有繼續用，有些未必用於打電話，所以最主要聽到訊息後馬上去做實名登記，完成整個程序後，2月23日後不會因沒有登記造成不便。」他指太空卡停用後，未及時登記的市民如有需要可到電訊商門市尋求支援。

政府前年就電話卡實名制立法，本月23日是最後限期，沒有實名登記的儲值卡24日起停用，「上台」月費用戶除非「轉台」或開新號碼，否則不受影響，個人名下最多可登記十個電話號碼。