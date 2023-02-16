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海關稱將加強亞太區域交流　打擊跨國販毒

  • i-Cable
  • 2023年02月16日
【有線新聞】區域海關組織緝毒高峰論壇結束，海關說會加強亞太區域交流，打擊跨國販毒。
海關關長何珮珊：「我們會建立一個更完善的即時通報機制，去加強溝通和即時分享一些毒品案件的情況以及資料。第三，香港海關會與區內執法機關今年會開展大規模的緝毒聯合行動。」
被問到水貨客問題，她說政府有跨部門工作小組制定措施，海關會聯同入境處加強與內地海關協作，維持口岸秩序。
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