過境車禁區紙周五起可郵寄申請　安排不適用於新申請人

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過境車禁區紙周五起可郵寄申請 安排不適用於新申請人
i-Cable
2023年02月16日
【有線新聞】過境車禁區紙申請大增，運輸署簡化申請程序，容許郵寄申請，不一定要親身遞交。
禁區紙申請由一月時每日平均300宗增至現時每日800宗，部分人提交資料不齊全，導致處理時間長，運輸署決定簡化申請程序，星期五起至5月16日，申請人只要將申請表及廣東省公安廳簽發的批文郵寄或者親身遞交到運輸署，署方會盡快審批，毋須提交或核對其他文件，新安排不適用於新申請人。
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