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醫管局澄清未有計劃輸入內地病人服務助理 正循不同途徑加強招聘
i-Cable
2023年02月16日
【有線新聞】有報道說醫管局研究從內地輸入1,600名病人服務助理，醫管局否認有計劃輸入外勞。
醫管局說理解有人建議從內地輸入支援職系員工，紓緩公立醫院人手短缺，局方說未有計劃如報道所說在內地輸入人手，現時亦沒有內地病人服務助理在公立醫院工作。
局方指，會繼續研究不同建議及方案增加公立醫院人手，正透過不同途徑招聘員工。
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