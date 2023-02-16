返回
按輸入鍵開始搜尋

醫管局澄清未有計劃輸入內地病人服務助理　正循不同途徑加強招聘

  • i-Cable
  • 2023年02月16日
【有線新聞】有報道說醫管局研究從內地輸入1,600名病人服務助理，醫管局否認有計劃輸入外勞。
醫管局說理解有人建議從內地輸入支援職系員工，紓緩公立醫院人手短缺，局方說未有計劃如報道所說在內地輸入人手，現時亦沒有內地病人服務助理在公立醫院工作。
局方指，會繼續研究不同建議及方案增加公立醫院人手，正透過不同途徑招聘員工。
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？　發明運輸帶竟因Asahi　為何堅持沿用60多年？
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數　專家出馬解決　700磅「積蓄」突然湧出
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘　擠滿200米長海岸線　憂巨震先兆政府急調查
2023年02月10日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
2023年02月13日
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議　丹麥女王道歉平息風波　
2023年02月13日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道　大會稱會了解
2023年02月12日