醫管局澄清未有計劃輸入內地病人服務助理　正循不同途徑加強招聘

【有線新聞】有報道說醫管局研究從內地輸入1,600名病人服務助理，醫管局否認有計劃輸入外勞。

醫管局說理解有人建議從內地輸入支援職系員工，紓緩公立醫院人手短缺，局方說未有計劃如報道所說在內地輸入人手，現時亦沒有內地病人服務助理在公立醫院工作。

局方指，會繼續研究不同建議及方案增加公立醫院人手，正透過不同途徑招聘員工。