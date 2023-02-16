返回
按輸入鍵開始搜尋

活力午餐｜下周一、二停止供應　受影響學生獲退兩日餐費及額外飯餐

  • i-Cable
  • 2023年02月16日
【有線新聞】有學生進食「活力午餐」飯盒後不適，供應商下星期一、二暫停製作飯盒，清潔廠房。
「活力午餐」所屬的大家樂集團指非常重視事件，將飯盒抽樣送去化驗，期間會檢視生產過程
同時清潔消毒廠房，避免事件再發生，集團調查方向包括原料規格、加工程序、烹飪設備及運輸等，受影響的學生會獲退兩日餐費及額外補償兩日飯餐。
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？　發明運輸帶竟因Asahi　為何堅持沿用60多年？
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數　專家出馬解決　700磅「積蓄」突然湧出
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘　擠滿200米長海岸線　憂巨震先兆政府急調查
2023年02月10日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
2023年02月13日
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議　丹麥女王道歉平息風波　
2023年02月13日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道　大會稱會了解
2023年02月12日