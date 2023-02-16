活力午餐｜下周一、二停止供應　受影響學生獲退兩日餐費及額外飯餐

【有線新聞】有學生進食「活力午餐」飯盒後不適，供應商下星期一、二暫停製作飯盒，清潔廠房。

「活力午餐」所屬的大家樂集團指非常重視事件，將飯盒抽樣送去化驗，期間會檢視生產過程

同時清潔消毒廠房，避免事件再發生，集團調查方向包括原料規格、加工程序、烹飪設備及運輸等，受影響的學生會獲退兩日餐費及額外補償兩日飯餐。