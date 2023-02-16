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麥美娟拜訪新加坡人民協會 交流構建社區網絡等
i-Cable
2023年02月16日
【有線新聞】民政及青年事務局局長麥美娟抵達新加坡訪問。
麥美娟到訪新加坡人民協會，與總執行理事長卓榮能交流構建社區網絡及地區服務經驗，又聽取協會介紹，如何透過民眾俱樂部和社區發展理事會聯繫社區。
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