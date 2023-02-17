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深水埗唐樓疑燒焦食物起火 揭單位內三貓疑遭虐待
i-Cable
2023年02月17日
【有線新聞】深水埗有唐樓起火，單位內有三隻貓懷疑被虐待。
3隻貓由愛護動物協會人員放入籠內帶走，現場是大埔道近南昌街一幢唐樓。昨晚10時許，警方接獲報案指單位有煙冒出，消防破門入內將火救熄；調查後懷疑燒焦食物引起火警，並發現單位內有3隻貓，懷疑牠們被疏忽照顧，經檢查後情況良好，並通知愛護動物協會人員。案件暫列殘酷對待動物處理。
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