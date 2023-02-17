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香港仔電單車失控撞石壆 43歲外籍男司機拋起撞路牌搶救後不治
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2023年02月17日
【有線新聞】香港仔有電單車失事撞石壆，司機送院後不治。
電單車翻側車頭損毀，隨身物品散落地上。凌晨1時許，一輛電單車沿黃竹坑道往香港仔方向行駛，當駛至近鴨脷洲橋道時，懷疑失控撞向路中石壆，再衝前在路中翻側。43歲外籍男司機被拋起撞向路牌，倒臥路中昏迷，由救護車送往瑪麗醫院，搶救後證實死亡。
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