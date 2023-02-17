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丘應樺稱政府改變不干預政策　撥300億元邀海外企業來港投資

  • i-Cable
  • 2023年02月17日
【有線新聞】商務及經濟發展局局長丘應樺接受香港國際財經台訪問，說政府改變不干預經濟政策，會集中吸引外國企業，協助經濟復蘇。
商務及經濟發展局局長丘應樺：「我們正在設立一個辦事處，吸引有戰略優勢的企業來港開展業務。該辦事處最近開始運作，我們也在利用我們的海外辦事處，在世界各地17個辦事處推廣這個想法，並與這些企業傾談，邀請他們前來香港。（你會為此預留一些金錢嗎？）政府正撥出300億港元。（300億港元？）300億港元是一個可觀數目，對於企業聯合投資，如果這些企業有興趣，所以這是政府對自由放任政策的改變，現時我們更專注和更針對性。」
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