i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
丘應樺稱政府改變不干預政策 撥300億元邀海外企業來港投資
i-Cable
2023年02月17日
【有線新聞】商務及經濟發展局局長丘應樺接受香港國際財經台訪問，說政府改變不干預經濟政策，會集中吸引外國企業，協助經濟復蘇。
商務及經濟發展局局長丘應樺：「我們正在設立一個辦事處，吸引有戰略優勢的企業來港開展業務。該辦事處最近開始運作，我們也在利用我們的海外辦事處，在世界各地17個辦事處推廣這個想法，並與這些企業傾談，邀請他們前來香港。（你會為此預留一些金錢嗎？）政府正撥出300億港元。（300億港元？）300億港元是一個可觀數目，對於企業聯合投資，如果這些企業有興趣，所以這是政府對自由放任政策的改變，現時我們更專注和更針對性。」
港聞
新聞資訊
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？
生活
有線生活
2023年02月13日
下一則新聞
下一則新聞
活力午餐｜停供應兩天 有小學研叫外賣 食環署檢控元朗廠房維修不當
港聞
新聞資訊
首頁新聞
今天
推薦閱讀
日本航班｜國泰、香港快運再取消本月及下月過百班來往航班
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月13日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年02月09日
河口湖酒店16間推介 人均$200！富士山絕景／露天溫泉／一泊二食／免費早餐
旅遊
生活
有線生活
2023年02月05日
上環城巴撞七人車後疑不顧而去 四人輕傷送院
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月15日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月31日
西九高鐵站上蓋地盤塌天秤 新地：安全檢查現技術問題 勞工處稱會調查
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月11日
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？
生活
有線生活
2023年02月13日