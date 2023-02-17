氣球風波｜拜登：不會就擊落道歉　冀與習近平討論　另三飛行物與中國無關

【有線新聞】美國總統拜登說不會就美軍擊落中國氣球道歉，但期望與國家主席習近平深入討論事件，拜登又表明另外被擊落的三個不明飛行物體與中國無關。

中國氣球飛越美國國境並在南卡羅來納州對開海域被美軍戰機擊落，中方指是民用氣象飛艇因為不可抗力而誤入美國國境，美國總統拜登表明不會就下令擊落道歉，強調主權和領空不容侵犯。

拜登：「如我在政府任期開始時所說，我們尋求與中國競爭而不是衝突，我們不是尋求新冷戰，但我不會道歉，我不會道歉。我們期望以負責任態度競爭，讓競爭不會演變成衝突。我期望與國家主席習近平對話，希望可以深入討論，但我不會就擊落氣球道歉。」

拜登又提到美軍戰機早前一連三日在美國和加拿大擊落三個不明飛行物體，是基於安全考慮，強調不明飛行物體的數目沒有突然上升，只是與加強雷達監控有關，相信被擊落的只是科研氣球，與中國無關。

拜登：「我們仍未清楚知被擊落的三件物件是甚麼，但無證據。現時無任何證據顯示它們與中國的高空監控氣球計劃有關，或屬於其他國家的監控物件。」

拜登已下令國安顧問研究加強辨別威脅空域安全的飛行物體，亦會收緊指引，限制在境內發放科研氣球等物品；國務卿布林肯亦會推動與其他國家合作，制訂發放飛行物體的守則。