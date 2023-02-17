政府土耳其救援隊今到北京、晚上返港　陳國基、鄧炳強等赴京迎接

【有線新聞】政府早前派出救援隊到土耳其協助救災，救援隊先到北京，今晚返港。

政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強，以及消防處處長楊恩健早上前往北京出席內地及香港救援隊員由土耳其回國的儀式，晚上三位官員與香港隊員抵港，特區政府在機場有迎接儀式。