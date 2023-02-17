收購曼聯｜消息：卡塔爾財團以50億鎊入標　與英國首富競逐

【有線新聞】格拉沙家族放售英超球會曼聯的期限今日屆滿，據報有來自沙特阿拉伯的財團加入競投。

據報，現時曼聯的潛在買家包括從小是紅魔鬼球迷的英國首富拉特克利夫，還有來自卡塔爾、由前首相阿薩薩尼和前財金官員領導的財團，傳聞提出的入標價更高達50億英鎊。

格拉沙家族去年11月提出放盤，接受各方報價，並在2月中截止競投，期望在今個英超球季結束前完成賣盤。外界估計一旦成交，有可能成為體育界歷來最大宗交易。