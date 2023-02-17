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收購曼聯｜消息：卡塔爾財團以50億鎊入標 與英國首富競逐
i-Cable
2023年02月17日
【有線新聞】格拉沙家族放售英超球會曼聯的期限今日屆滿，據報有來自沙特阿拉伯的財團加入競投。
據報，現時曼聯的潛在買家包括從小是紅魔鬼球迷的英國首富拉特克利夫，還有來自卡塔爾、由前首相阿薩薩尼和前財金官員領導的財團，傳聞提出的入標價更高達50億英鎊。
格拉沙家族去年11月提出放盤，接受各方報價，並在2月中截止競投，期望在今個英超球季結束前完成賣盤。外界估計一旦成交，有可能成為體育界歷來最大宗交易。
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