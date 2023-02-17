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內地貨船蒲台島海域入水傾側 兩人獲救 一人送院不治
i-Cable
2023年02月17日
【有線新聞】一艘內地貨船在蒲台島海域入水傾側，一人死亡、兩人獲救。
政府飛行服務隊直升機救起其中一人，送往東區醫院搶救後不治。
早上約7時，海上救援中心接獲其他船隻報告，指蒲台島海域發現一艘長約30米內地貨船傾側入水，水警、消防輪及飛行服務隊直升機出動，先後救起三名船員，兩人清醒毋須送院。
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