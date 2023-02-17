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藝術節開幕｜逾40個節目　總監指因機票等成本昂貴　將安排中小型藝團演出

  • i-Cable
  • 2023年02月17日
【有線新聞】香港藝術節今日開幕，未來五星期有超過40個節目。節目總監說香港復常方便外地表演者及觀眾來港，不過機票及佈景船運成本高，藝術節改為安排中小型藝團演出。
戲劇大師易卜生1867年的名作《培爾・金特》，講述主人翁探索真我的旅程，由斯洛文尼亞國家歌劇院、馬里博爾芭蕾舞團改編成異想天開的芭蕾舞劇，是香港藝術節的「重頭戲」，亦是首次在亞洲演出。
藝術節每年二、三月舉行，2020年疫情初期要取消全部演出，之後兩年部分節目移師到網上。
香港藝術節節目總監梁掌瑋：「我其實1989年已在香港藝術節工作，當然經歷過很多危機，但未試過連續三年（疫情）如此長時間，包括曾經目睹有歌劇院從德國運來的貨櫃，裝有整個歌劇（佈景）裝置，來到香港的碼頭都不可以卸貨，十分傷心。現在是天大喜訊，我們想不到如此快復常，容量100%的人數坐在觀眾席看演出，表演者亦不用受隔離影響。」
今年藝術節有超過40個節目，近400名外地藝術家來到香港，較以往少，以往一屆曾有過千名藝術家。
梁掌瑋：「疫情中籌備要較小心，不要找一些太大的藝團，因為機票非常昂貴，船運亦非常貴，亦有些藝術家在外國（疫情下）經濟有很大損失，他們沒有辦法籌組出外的演出。」
她說復常之後可以舉辦更多工作坊及大師班，滋養香港的藝術發燒友，又說票房不錯，很多內地及外地的旅客專程來港看表演。
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