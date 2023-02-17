女性專用車位掀反效果？原意保障安全卻變性別歧視　首爾撤14年「保護女權」政策

【有線新聞】南韓首爾2009年為打造「女性幸福城市」，推出2,000個女性專用停車位，以增加「保護女性權益」，但隨近年國內男女性別平權爭議變大，部份「利好女性政策」被看作成「歧視男性政策」，就連部份女權分子也會視之為「弱化女性」，因此市長吳世勳正在考慮取消女性專用停車位，並改造後為「家庭停車位」，非孕婦或帶孩子出行女性將不准使用，但卻惹來新一輪輿論風波。

靠近入口 避免女性摸黑穿過車場

據英國廣播公司報道，因應社會發生多起暴力犯罪事件，首爾從09年起開始實行女性專用停車位，要求凡車位超過30個的停車場要確保10%為女性專用停車位，且要設於靠近停車位入口，以避免女性在黑暗中穿過停車場。此外，女性專用停車位相較於一般停車位空間更大，並用粉紅裙子小人標示，原意是女性大部分都要照顧孩子，較大空間可幫助孩子上落車。

不過，有市政府官員透露，官方認為女性停車位已沒有存在的必要，未來將被改造成「家庭停車位」，具體措施將於3月底開始實施；市議會則確認「家庭停車位」將提供於孕婦或帶孩子出行的人士，不符標準的女性將不允許使用。

停車場罪案 三分之二均為性犯罪

有受訪女性表示新政策令人很沒有安全感，「我覺得這讓我更感安全，附近比較不會有危險的人。通常我一進到車內就會立刻鎖門」，亦有人不明白為何取消，「女性車位佔不了多少位，不是佔停車場一半位，只是數個」。據2021年首爾政府統計數據顯示，市內停車場暴力犯罪當中，超過三分之二均為性犯罪。

南韓婦協斥尹錫悅政府「反女權」

據報有支持廢除的民眾表示，女性車位比起一般車位寬廣，會加深女人不會開車的刻板印象。另有男性受訪者稱：「這些車位歧視男性，行多100米不會減少安全性，現時停車場都裝有閉路電視。」

批評人士則認為政策會助長「厭女」風氣，看似立意良善，骨子內其實是對女性的歧視，南韓婦女協會成員吳京珍更形容如同「反女權主義」，批評尹錫悅政府的「倒退政策」已經影響到了地方政府。