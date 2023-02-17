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有議員憂縮減城規會申述程序削公眾權利　發展局指過往意見重複需精簡

  • i-Cable
  • 2023年02月17日
【有線新聞】政府建議精簡城規會公眾申述程序，由3輪減至1輪，有議員擔心會剝奪公眾表達意見權利。
社會福利界（新思維）狄志遠：「過往經驗不代表將來經驗是一模一樣，例如你第一輪聽取意見後，你作出一定的修訂，修訂又涉及其他人的利益或者意見，其他人受修訂影響沒有權、沒有機會去表達意見。」
發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲：「我們過往看城規會的經驗，我覺得是相當有參考價值，因為看了這麼多年運作，確實在第二及第三輪的意見很多時候都是重複第一輪的意見，與其再花時間聽一些重複的意見，其實這些環節是否都需要精簡，希望整件事加快。」
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