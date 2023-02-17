李家超上任後首次出席立會春茗　梁君彥指人數創新高：象徵行政立法良性互動

【有線新聞】行政長官李家超上任後，首次出席立法會新春午宴。

李家超連同立法會議員在前廳參與切燒豬儀式，隨後由立法會主席梁君彥陪同進入宴會廳參與新春午宴；行政會議成員、司局長官員等都獲邀出席。

立法會主席梁君彥：「行政長官和新一屆政府管治團隊上任後參加第一次立法會春茗，我很高興跟大家說今天宴會高朋滿座，接近200人出席，是立法會成立以來出席人數最多，比以往紀錄多近一倍。當中有超過90位嘉賓來自政府，同樣是歷來之冠。今日大家攜手創造歷史，象徵着行政、立法關係良性互動亦踏上新台階。」