返回
按輸入鍵開始搜尋

李家超上任後首次出席立會春茗　梁君彥指人數創新高：象徵行政立法良性互動

  • i-Cable
  • 2023年02月17日
【有線新聞】行政長官李家超上任後，首次出席立法會新春午宴。
李家超連同立法會議員在前廳參與切燒豬儀式，隨後由立法會主席梁君彥陪同進入宴會廳參與新春午宴；行政會議成員、司局長官員等都獲邀出席。
立法會主席梁君彥：「行政長官和新一屆政府管治團隊上任後參加第一次立法會春茗，我很高興跟大家說今天宴會高朋滿座，接近200人出席，是立法會成立以來出席人數最多，比以往紀錄多近一倍。當中有超過90位嘉賓來自政府，同樣是歷來之冠。今日大家攜手創造歷史，象徵着行政、立法關係良性互動亦踏上新台階。」
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？　發明運輸帶竟因Asahi　為何堅持沿用60多年？
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘　擠滿200米長海岸線　憂巨震先兆政府急調查
2023年02月10日
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議　丹麥女王道歉平息風波　
2023年02月13日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
2023年02月13日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道　大會稱會了解
2023年02月12日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐　港媽拒賠$500清潔費　律師拆解司機可否追討？
2023年02月13日