前年住所搜出氣槍、於Telegram煽惑他人改裝　33歲地盤工認罪　本月判刑

【有線新聞】33歲地盤工承認管有炸藥及煽惑他人無牌管有槍械或彈藥，柙至本月23日判刑。

案情指，警方前年在被告位於藍田康華苑住所搜出氣槍、空包彈、硝酸鉀及硫磺等多項物品，被告警誡下承認涉案物品屬他所有，在網上學習如何安裝和製造「黑火藥」是出於貪玩、無意傷人。另外，被告2019年在Telegram群組內煽惑他人買材料，將氣槍改造成真槍。