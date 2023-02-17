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前年住所搜出氣槍、於Telegram煽惑他人改裝 33歲地盤工認罪 本月判刑
i-Cable
2023年02月17日
【有線新聞】33歲地盤工承認管有炸藥及煽惑他人無牌管有槍械或彈藥，柙至本月23日判刑。
案情指，警方前年在被告位於藍田康華苑住所搜出氣槍、空包彈、硝酸鉀及硫磺等多項物品，被告警誡下承認涉案物品屬他所有，在網上學習如何安裝和製造「黑火藥」是出於貪玩、無意傷人。另外，被告2019年在Telegram群組內煽惑他人買材料，將氣槍改造成真槍。
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