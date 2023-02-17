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日本H-3火箭未能如期發射

  • i-Cable
  • 2023年02月17日
日本H-3火箭未能如期發射

【有線新聞】日本研發的H-3運載火箭，懷疑因為輔助火箭故障未能升空，將於一至兩星期內再發射。

H-3火箭原定日本時間早上10時37分，在鹿兒島縣種子島宇宙中心升空。火箭的主引擎點火發動後，噴出大量白煙，但之後火焰逐漸減弱並熄滅。日本宇宙航空研發機構解釋，火箭的輔助推進器引擎系統有異常，未能送出點火信號，引擎未有受損。研發機構認為，是發生了預期以外的問題，不認為是發射失敗。
H-3火箭原定星期三升空，但因天氣問題，推遲至今日發射。
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