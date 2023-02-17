葡萄牙政府將撤黃金簽證不容投資房地產換居留權

【有線新聞】葡萄牙將撤銷「黃金簽證」措施，不接受海外人士透過房地產等投資換取居留權，以壓制過熱樓市。當局同時宣布穩定措施，將限制發出Airbnb等短期住宿牌照。

要移居歐盟國家，通過投資取得「黃金簽證」是其中一個便捷的方法，不過選擇買少見少。 為壓抑高企樓價，葡萄牙將繼愛爾蘭成為歐盟第二國，取消「黃金簽證」阻截非歐盟公民，透過投資獲取居留權。現有簽證亦要再審核，簽證持有人的房產，必須用作自己或家人居住，又或讓租客長租才能續簽。

總理科斯塔解釋，大部分「黃金簽證」的投資集中房地產，創造的就業機會有限，對其他經濟活動貢獻亦非常低。葡萄牙的「黃金簽證」由2012年起實施，吸引約68億歐元投資，但當中九成都是房地產。批出的逾萬個居留許可，中國公民佔近半。

措施一直為人詬病，除了被指是樓價飆升的一大推手，更引起逃稅和洗黑錢隱憂。目前首都里斯本的樓價，較2015年升超過一倍，租金過去一年亦急升三成七。不過地產界批評，取消「黃金簽證」會趕走外資，又反駁相關房產買賣，現時只佔總交易約3%。

除了取消「黃金簽證」，當局亦推出合共9億歐元穩定樓市措施，包括停止批出鄉郊地區以外的Airbnb旅遊住宿牌照，以免里斯本、波爾圖等旅遊熱門城市樓價被進一步炒熱；又會實施租金管制及政府直接向業主租借空置物業，再轉租予其他租客。