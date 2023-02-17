澤連斯基強調不會放棄任何領土以與俄羅斯達成和平協議

【有線新聞】烏克蘭總統澤連斯基，重申不會放棄領土換取和平，他又相信俄軍已展開春季攻勢。傭兵組織「華格納」估計，要到4月才能攻陷東部重鎮巴赫穆特。

烏克蘭總統澤連斯基，接見到訪基輔的英國在野工黨領袖施紀賢，兩人討論了俄烏戰事。 戰事即將踏入一周年，澤連斯基接受英國廣播公司專訪，明確表明不會捨棄任何領土，換取與俄羅斯達成和平協議。他稱將土地拱手讓人，俄羅斯日後一定會捲土重來。

澤連斯基又相信，俄羅斯已展開預期的春季進攻，尤其向烏克蘭東部及南部，加強攻勢。俄軍周四向烏克蘭發動大規模導彈攻擊，烏克蘭方面聲稱成功擊落十多枚導彈。

在兩軍僵持的東部重鎮巴赫穆特，俄羅斯僱傭兵組織華格納估計，4月之前可以徹底攻陷。不過烏克蘭方面指，俄軍的屍體堆積如山。美國防長奧斯汀指俄軍派出了大量部隊，但由於缺乏裝備及訓練，出現重大傷亡。

到訪愛沙尼亞的奧斯汀重申，會與盟友繼續向烏克蘭提供支援。他表示：「 這是烏克蘭的戰鬥，我們將為他們提供一切力所能及的支持，以便他們獲得最佳機會，在即將到來的攻勢大獲全勝。」