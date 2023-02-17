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近四成僭建村屋未遵從清拆令　劉業強冀告一段落：剩下的難處理

  • i-Cable
  • 2023年02月17日
【有線新聞】申訴專員公署發現自2012年起，政府加強打撃新界村屋僭建，有近四成清拆令屆滿仍未遵從。鄉議局主席劉業強認為未清拆的都比較難處，希望可以告一段落。
鄉議局主席劉業強：「政府部門和業主已經很努力，容易做的已經做了很多，現在剩下這一半是比較難處理。有些有人在住，大家都知道，有很多都是很小，百多二百尺，五、六層比較難處理。全香港都有很多僭建，大家都看見是很難處理的，都應該有15年僭建這個問題，希望可否告一段落，我們都是採取先易後難的態度。」
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