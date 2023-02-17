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王毅晤意大利外長塔亞尼稱重視兩國關係

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  • 2023年02月17日
王毅晤意大利外長塔亞尼稱重視兩國關係

【有線新聞】中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅到訪意大利羅馬，與副總理兼外長塔亞尼會面。

王毅稱高度重視兩國關係，願深化全面戰略合作，提到兩國簽署一帶一路合作文件，提升雙邊關係戰略水平，希望意方提供公平、透明、非歧視的營商環境。兩人又談到烏克蘭問題，王毅指中方一直勸和促談，強調要透過外交努力，尋找各方都能接受的解決辦法。

塔亞尼會後引述王毅透露，國家主席習近平將在俄烏戰事一周年發表和平演說。至於意大利早於2019年，加入中方提出的一帶一路倡議。他指當局正評估相關合作，將在適當時候公布決定。
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