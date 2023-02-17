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北韓外務省：將對韓美軍演採取前所未有回應

  • i-Cable
  • 2023年02月17日
北韓外務省：將對韓美軍演採取前所未有回應
【有線新聞】北韓警告南韓與美國，若按計劃舉行軍演，將會採取前所未有的回應。
北韓外務省發聲明，批評美韓計劃今年進行20多次軍演，令半島陷入嚴重緊張激化漩渦。若美韓堅持軍演，北韓會採取前所未有持續及強烈的回應。又指聯合國安理會，任由美國擺布向北韓施壓，不排除會有額外的軍事行動。
南韓國防部指，韓美下周三將於五角大樓舉行例行春季聯合模擬演習，應對北韓核威脅。
北韓剛於周四慶祝紀念已故領袖金正日81歲冥壽的光明星節，一眾官員到錦繡山太陽宮參拜，但領袖金正恩連續第二年缺席。
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