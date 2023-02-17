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三間社區疫苗接種中心本月底中午後關閉

  • i-Cable
  • 2023年02月17日
【有線新聞】三個位於葵青及觀塘的社區疫苗接種中心本月底中午後關閉。
三個中心包括葵涌林士德體育館、港鐵青衣站和觀塘創紀之城5期，其中林士德體育館的幼兒和兒童版復必泰接種服務三月一日起由仁濟醫院疫苗接種站接手，律敦治醫院疫苗接種站本月27日起則會遷往鄧肇堅醫院，市民之後可以到其他社區疫苗接種站、私家診所、公立醫院、醫管局指定普通科門診診所等打針。
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