易通行｜下周一起增上環、荃灣服務站　的士業界可辦車輛貼和司機卡

【有線新聞】「易通行」5月起在青沙管制區實施，運輸署下星期增設服務站，為的士業界辦理車輛貼和司機卡，目前只剩下5千輛的士未辦理，署方有信心兩個月內完成。

服務站設於上環林士街及荃灣政府多層停車場，朝十晚九運作。的士車主和司機星期六起，在「易通行」網站或流動應用程式預約後，可以去服務站辦理申請，預計需時約15分鐘，駕車前往可免費泊車一小時。

運輸署署長羅淑佩：「特別是（的士）司機朋友可以泊車 ，然後去辦理購買車輛貼或者司機卡。這兩個停車場是我們運輸署轄下的停車場 ，我們有比較大的彈性處理不同情況，它們兩個位於林士街及荃灣港鐵站，十分受到業界、車主朋友歡迎，對的士來說也是方便地點。」

目前27,000名的士司機已購買車輛貼或在網上應用程式開戶，運輸署說未有車輛貼或車種貼的士只有約5,000輛，佔總數約四分一，有信心5月前所有的士司機完成辦理。

羅淑佩：「透過諮詢站以及專用的服務站，我們每日應該可以處理數百宗個案，而大家不用等待，相信在未來兩個月完全有能力，讓其他司機都得到服務以及順利享用易通行服務。」

如果不懂得預約，的士車主和司機去到全港九個專用加氣站亦有專人協助。至於其他車主，署方會在各區設立20個諮詢站，詳情下星期公布。