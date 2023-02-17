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下月起小食牌「先發牌後審查」　接納認可人士證書再實地覆查

  • i-Cable
  • 2023年02月17日
【有線新聞】食環署下個月起在小食食肆及食物製造廠發牌制度上引入專業核證制度，以「先發牌、後審查」的方式，簽發正式牌照。
新制度下接納由認可人士簽發的「符合規定證明書」及最終設計圖則，署方會基於這些證明先發出牌照，然後再實地覆查；另外在小食食肆售賣限制上由指定食物項目改為對食物烹調方式作出規範，新制度下小食食肆可售賣任何種類的食物，但座位間不能烹調或翻熱食物。
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