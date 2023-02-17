i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
下月起小食牌「先發牌後審查」 接納認可人士證書再實地覆查
i-Cable
2023年02月17日
【有線新聞】食環署下個月起在小食食肆及食物製造廠發牌制度上引入專業核證制度，以「先發牌、後審查」的方式，簽發正式牌照。
新制度下接納由認可人士簽發的「符合規定證明書」及最終設計圖則，署方會基於這些證明先發出牌照，然後再實地覆查；另外在小食食肆售賣限制上由指定食物項目改為對食物烹調方式作出規範，新制度下小食食肆可售賣任何種類的食物，但座位間不能烹調或翻熱食物。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？
生活
有線生活
2023年02月13日
下一則新聞
下一則新聞
易通行｜下周一起增上環、荃灣服務站 的士業界可辦車輛貼和司機卡
港聞
新聞資訊
首頁新聞
今天
推薦閱讀
山東省據報發現不明飛行物體 當局準備擊落
中國在線
新聞資訊
2023年02月12日
世冠盃大改革 2025年擴至32隊、改4年一度
體育
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月15日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年02月09日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月31日
女網紅實測在港只講普通話 光顧「歧視店」卻出乎意料 內地網民促「推普」：遲早要這樣
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
西九高鐵站上蓋地盤塌天秤 新地：安全檢查現技術問題 勞工處稱會調查
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月11日
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？
生活
有線生活
2023年02月13日